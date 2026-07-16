El malestar social marca el debate sobre el estado de la nación en Portugal

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Lisboa, 16 jul (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, afronta este jueves el debate anual sobre el estado de la nación con la crisis de los exámenes escolares en el centro de la polémica y bajo la presión de una encuesta que refleja el descontento de los ciudadanos con la marcha del país, aunque descarta por amplia mayoría una nueva convocatoria electoral.

El sondeo, elaborado por la Universidad Católica para Público y RTP y divulgado hoy por la prensa portuguesa, revela que el 51 % de los encuestados cree que Portugal está peor que hace un año, frente al 35 % que considera que sigue igual y un 12 % que aprecia una mejoría.

Pese a esa percepción negativa, el 79 % opina que el Gobierno conservador de Montenegro debe completar la legislatura y únicamente el 17 % prefiere elecciones anticipadas. Además, el 72 % considera que el escenario más probable es que el Ejecutivo llegue al final de su mandato.

Esta aparente contradicción —insatisfacción con el rumbo del país, pero rechazo a otra crisis política— marcará el debate que comienza a las 15.30 hora local (14.30 GMT) en la Asamblea de la República y que tradicionalmente sirve para hacer balance del curso político antes de las vacaciones parlamentarias.

Los exámenes, en el centro de la polémica

La oposición centrará buena parte de sus críticas en los problemas registrados en la corrección de los exámenes de enseñanza secundaria debido a fallos en la plataforma informática y sucesivos retrasos en la publicación de las calificaciones.

La polémica aumentó después de que Montenegro responsabilizara parcialmente a algunos profesores, unas declaraciones que provocaron la indignación del Partido Socialista (PS) y de los sindicatos docentes.

Chega y el Partido Comunista Portugués (PCP) también reclamaron explicaciones al ministro de Educación, Fernando Alexandre, y el Parlamento celebrará mañana viernes un debate específico sobre esta crisis.

La educación, sin embargo, no es la principal preocupación de los portugueses, según la encuesta de la Universidad Católica, sino la sanidad, señalada por el 17 % de los participantes.

A continuación aparecen la gestión del Gobierno, la falta de estrategia o de liderazgo político, con un 12 %; el coste de la vida, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, con un 11 %, y la vivienda, con un 10 %.

Esos datos ofrecen a la oposición argumentos para interpelar a Montenegro sobre las listas de espera sanitarias, la subida de los alquileres, las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda y el impacto del coste de vida sobre las familias.

Gobernar en minoría

Otro eje del debate será la capacidad del Ejecutivo para aprobar sus reformas en un Parlamento fragmentado, donde la coalición gubernamental Alianza Democrática (AD, centroderecha) cuenta con 91 de los 230 diputados y necesita negociar con el PS o con la ultraderecha de Chega.

La reforma de la legislación laboral, rechazada inicialmente en el Parlamento, volverá previsiblemente al debate, después de que Montenegro y el líder de Chega, André Ventura, mantuvieran contactos sin lograr superar sus diferencias sobre cuestiones como la edad de jubilación y los derechos de los trabajadores.

También se esperan críticas al ministro de Administración Interna y a la gestión de las fuerzas de seguridad, además de la inmigración, la reforma de la ley de nacionalidad y la lucha contra la corrupción.

Montenegro intentará contrarrestar estos ataques con los indicadores económicos y presupuestarios. El Gobierno espera un crecimiento del 2 % en 2026, un presupuesto prácticamente equilibrado, una deuda pública ligeramente superior al 87 % del producto interior bruto (PIB) y una tasa de desempleo por debajo del 6 %.

El Ejecutivo también destaca la fortaleza del turismo, las exportaciones de servicios y tecnología y la recuperación de los salarios reales.

La encuesta ofrece algunos datos favorables al primer ministro. Montenegro obtiene una nota media de 10,2 sobre 20 y es el líder partidario mejor valorado, ligeramente por delante del secretario general socialista, José Luís Carneiro, con 9,8 puntos. El líder ultraderechista André Ventura recibe 7,5 puntos.

Por encima de todos ellos aparece el presidente de la República, el socialista moderado António José Seguro: el 81 % valora sus primeros cinco meses en el cargo y le concede una nota media de 12,1 puntos. EFE

mf/jgb