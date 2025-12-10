El mamífero guanaco regresa a provincia del chaco argentino tras 110 años de ausencia

Buenos Aires, 10 dic (EFE).- Tras 110 años de ausencia, el guanaco fue reintroducido en El Impenetrable, vasto territorio del norte de Argentina ubicado en el Gran Chaco -la ecorregión boscosa más grande de Suramérica después del Amazonas-, tras una operación de traslocación de fauna que anunció este miércoles la Fundación Rewilding.

Un grupo de ejemplares del mamífero herbívoro fue liberado en la provincia, al interior del Parque Nacional El Impenetrable, en la provincia argentina del Chaco, donde llegaron tras un viaje por tierra de 3200 kilómetros desde la patagónica provincia de Santa Cruz, con el objetivo de «recuperar el ecosistema», afirmó en un comunicado la fundación, que trabaja para revertir la crisis de extinción de especies.

El operativo implicó la colaboración de los gobiernos de ambas provincias y de la Administración de Parques Nacionales, ya que los animales provienen del Parque Nacional Patagonia, un ambiente radicalmente diferente para esta especie, que supo extenderse en gran parte de Argentina y es capaz de una gran adaptación a distintos climas y dietas.

Antes de su liberación dentro del territorio protegido, los guanacos se familiarizaron con las plantas nativas y hasta dieron a luz algunos chulengos, como son conocidas sus crías.

Según Rewilding, los guanacos «cumplen funciones ecológicas esenciales: modelan los paisajes mediante el pastoreo, favorecen la diversidad de plantas, reducen incendios al consumir vegetación seca y redistribuyen nutrientes, semillas y carbono a través de sus movimientos».

El Impenetrable, cuyo nombre proviene de las arduas condiciones ambientales que limitan su accesibilidad, es parte esencial del Gran Chaco americano, que con su millón de kilómetros cuadrados repartidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil funciona como un ‘pulmón’ continental clave para contener el aumento de las temperaturas, pero se encuentra amenazado por el avance de la frontera agrícola y la deforestación.

La zona es escenario de la reintroducción del yaguareté, mamífero carnívoro más grande del continente americano, que en las últimas semanas fue noticia por la desaparición y presunta muerte a manos de cazadores furtivos de una de las hembras jóvenes liberadas en el parque nacional, lo que activó una investigación judicial para esclarecer el hecho, que en Argentina es un delito penado con prisión efectiva. EFE

