El mando militar de EE.UU. en África reafirma en Somalia su apoyo a la seguridad regional

Nairobi, 3 sep (EFE).- El general Dagvin Anderson, nuevo comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), viajó a Somalia por primera vez desde que asumió el cargo el pasado 15 de agosto y reafirmó la voluntad de Washington de seguir apoyando la seguridad y la estabilidad regional, informó el dispositivo este miércoles.

Anderson «se reunió con los líderes somalíes, estadounidenses y de la UA (Unión Africana) durante su primera visita (a Somalia) desde que asumió el mando, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la paz regionales», señaló AFRICOM en un breve mensaje en la red social X, sin dar más detalles.

El mando militar de EE.UU. compartió este mensaje después de que a principios de año surgieran algunas dudas sobre su futuro cuando la cadena estadounidense NBC aseguró el pasado febrero que el Gobierno del presidente Donald Trump estaba estudiando una orden ejecutiva para desmantelar AFRICOM y transferirlo al comando europeo (EUCOM).

Según el canal, que citaba entonces fuentes familiarizadas con esos planes, el cierre de AFRICOM forma parte del objetivo de Trump de reducir el tamaño del Pentágono, eliminar burocracia y retirar tropas estadounidenses de ciertas zonas de África.

EE.UU. apoya regularmente a las tropas somalíes en su lucha contra el yihadismo, ya sea contra Al Shabab -grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda- o contra su rival, la filial del Estado Islámico (EI) en el país.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una «guerra total» contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central -respaldado por la comunidad internacional- e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

