El mango indio es vetado por Japón tras dos décadas por discrepancias sobre su fumigación

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Nueva Delhi, 28 may.- El mango indio ha sido vetado por Japón tras dos décadas de comercio ininterrumpido debido a discrepancias en el cumplimiento de los sistemas sanitarios al detectar deficiencias en los procedimientos de fumigación.

«Japón rechazó los mangos al considerar que las instalaciones de control de plagas no cumplían con los estándares establecidos», confirmó a EFE este jueves Insram Ali, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Mango de la India, que representa a todos los productores del país.

Ali aseguró que ya negocian con el Gobierno japonés para reanudar los envíos, aunque aclaró que un rechazo definitivo no supondría un revés drástico frente a su mayor comprador, Oriente Medio, cuyas exportaciones se encuentran ahora afectadas por la guerra y las interrupciones relacionadas con el conflicto en esa región.

La suspensión llega en un momento difícil para el sector del mango en la India, que también se enfrenta a daños en los cultivos a causa del clima, con un frío inusualmente prolongado durante la época de floración que causó la pérdida del 70 % de la cosecha en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país.

Esta región es el mayor productor del país con cerca de 4,4 millones de toneladas métricas anuales, lo que mantiene preocupados a los cultivadores a escasas dos semanas de iniciar sus exportaciones.

La restricción de Japón golpea directamente a cuatro de las principales variedades prémium de exportación, como son Alphonso, Kesar, Langra y Banganapalli.

Las autoridades japonesas aclararon que su preocupación no responde a plagas confirmadas, sino al incumplimiento de los sistemas de control tras detectar en marzo deficiencias de fumigación en una planta de Uttar Pradesh.

Antes de cada temporada, Japón envía inspectores a la India para auditar las instalaciones de Tratamiento de Calor de Vapor, un proceso obligatorio y sin químicos que expone la fruta a aire caliente y húmedo para eliminar insectos antes de su envío.

Este bloqueo rompe un ciclo de exportaciones que se mantenía activo desde el 23 de junio de 2006, fecha en la que Japón levantó formalmente un embargo anterior.

Aquella primera prohibición se impuso en 1986 por sospechas de plagas y obligó a la India a aportar años de datos científicos e instalar modernos sistemas de tratamiento térmico, un mercado que costó dos décadas reabrir y que ahora vuelve a quedar suspendido. EFE

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