El mantenimiento de la inmunidad europea a Salis irrita y enfrenta a la derecha italiana

Roma, 7 oct (EFE).- La decisión del Parlamento Europeo de mantener la inmunidad parlamentaria a la eurodiputada italiana Illaria Salis, perseguida por la Hungría de Viktor Orban, ha sido recibida este martes con alivio por la izquierda italiana pero también ha irritado a la derecha en el Gobierno nacional, llegando a enfrentarla.

El partido Alianza Verde e Izquierdas (AVS), que incluyó en sus listas a Salis para ofrecerle la inmunidad, ha exultado ante «esta hermosa jornada para quien cree en el Estado de Derecho» y alegado que «el régimen de Orban no es digno de las democracias europeas».

Salis fue detenida en Hungría en 2023 por agredir a tres personas en una manifestación neofascista en Budapest y, tras pasar casi un año en una prisión de alta seguridad húngara y ser juzgada encadenada, fue liberada tras ser elegida al Parlamento Europeo.

La Eurocámara ha finalmente rechazado esta mañana retirar la inmunidad a Salis y al también eurodiputado Péter Magyar, líder del principal partido opositor a Viktor Orbán al que la justicia del país magiar persigue por tres denuncias.

«Ilaria nunca quiso esquivar el juicio, lo ha dicho claramente, pero un proceso debe garantizar el derecho a la defensa y en Hungría esto habría sido imposible», declararon en un comunicado conjunto los líderes de AVS, Angelo Bonelli y Nicola Fratoianni.

Por contra, el mantenimiento de la inmunidad a Salis ha irritado a los partidos que conforman la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni: sus Hermanos de Italia, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y la conservadora Forza Italia (FI) de Antonio Tajani.

El primero, aliado de Orban en el grupo europeo ‘Patriots’, tildó la sentencia de «vergüenza» y lanzó una acusación velada a presuntos partidos «de centroderecha» que ha habrían reforzado con su voto.

«Con el truco del voto secreto, pedido por grupos de izquierda, y también por algunos de los que se hacen llamar ‘centroderecha’, han votado por salvarla del juicio», reprochó en sus redes.

Esta alusión a eventuales protectores de «centroderecha» de Salis en Estrasburgo fue interpretada como una acusación a Forza Italia, socio de Salvini en el Gobierno italiano pero rival en Bruselas, al formar parte del Partido Popular Europeo.

Tajani, el otro vicepresidente de Meloni, rechazó «las calumnias y los insultos» preguntado por los medios por la publicación de Salvini y sentenció: «Nadie traiciona ni hace juegos raros».

Desde su partido, la senadora Licia Ronzuolli lamentó que el Parlamento Europeo haya «transformado la inmunidad en impunidad» y opinó que la sentencia es «un tortazo a la justicia».

El partido de Meloni, en el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), ha denunciado que esta decisión «humilla a Italia», en palabras de su eurodiputado Nicola Procaccini. EFE

