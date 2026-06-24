El maquinista que murió en el choque de dos trenes en Inglaterra se saltó un semáforo rojo

Compartir

1 minuto

Londres, 24 jun (EFE).- El maquinista fallecido el pasado viernes tras una colisión de dos trenes en Bedford (al norte de Londres) en la que resultaron heridas un centenar de personas se había saltado un semáforo en rojo minutos antes del accidente, según revelaron este miércoles las autoridades ferroviarias británicas.

El conductor, identificado como Shaun Burton, de 60 años, murió en el acto, después de que el tren de la compañía East Midlands Railway (EMR) que manejaba chocara por detrás contra otro tren parado de la misma compañía.

El departamento de investigación de accidentes ferroviarios (RAIB, en inglés) divulgó hoy en un informe interno que el tren de Burton se había saltado un semáforo en rojo cerca del lugar del siniestro, al sur de Bedford (sureste de Inglaterra), a las 17:15 hora local (16:15 GMT) del viernes.

La caja negra del tren de Burton indicó que estaba viajando a 122 kilómetros por hora (km/h) antes de que los frenos se accionasen, nueve segundos antes del accidente, hasta los 78 km/h.

El otro tren involucrado en la colisión, que estaba parado en la vía, había frenado «de repente» tras un error en el sistema de aviso automático, que provocó que se activasen los frenos de emergencia, según el RAIB.

Burton fue la única víctima mortal del accidente, si bien 162 personas resultaron heridas y 102 necesitaron hospitalización. De todos ellos, 53 continúan ingresados y ocho permanecen graves. EFE

rb/jm/lss