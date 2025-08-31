The Swiss voice in the world since 1935

El matador colombiano Juan de Castilla, intervenido en Francia por dos graves cornadas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 31 ago (EFE).- El diestro colombiano Juan de Castilla, de 30 años, resultó herido el sábado por dos graves cornadas que estuvieron cerca de afectarle los órganos vitales en la corrida de la Feria del Atlántico en Bayona (suroeste de Francia), donde fue intervenido con éxito, informó este domingo la prensa francesa.

En la misma jornada, también resultó herido, aunque de menos gravedad, el torero español José Fernando Molina (nacido en Albacete hace 25 años) señaló el medio público ‘FranceBleu’.

Según el diario regional ‘Sudoeste’, el torero de Medellín recibió asistencia médica en un primer momento, en la enfermería de la plaza de toros de Bayona, y, a continuación, fue trasladado para «una intervención más completa» en la clínica Belharra de la ciudad del sur de Francia.

‘Sudoeste’ indicó que el cirujano que lo trató, el doctor Olivier Chambres, constató dos orificios en el diestro: una cornada en el triángulo de Scarpa (ingle) y otra en la pelvis menor (perineo).

A pesar de la gravedad de las heridas, Juan de Castilla insistió en terminar su faena, matando al toro de la ganadería de Arauz de Robles, antes de que la corrida fuese interrumpida. EFE

atc/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR