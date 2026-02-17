El mayor apagón afectará al 56 % de Cuba este martes

2 minutos

La Habana, 17 feb (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada los cuales dejarán sin servicio al 56 % del país en el horario de mayor demanda en la tarde-noche, informó este martes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

El actual asedio petrolero de EE.UU. ha empeorado mucho más los apagones en todas las zonas del país.

El obsoleto estado de las centrales térmicas, con años acumulados de explotación, y la falta de divisas del Gobierno cubano para adquirir combustible están además entre las causas de la crisis.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.440 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.760 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.790 MW.

Actualmente, ocho de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone de media en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. EFE

