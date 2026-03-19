El mayor apagón de este jueves en Cuba dejará sin corriente a la vez al 58 % de la isla

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La Habana, 19 mar (EFE).- Cuba sufrirá apagones largos y generalizados durante todo este jueves y se prevé que hasta el 58 % de la isla quede a la vez sin energía eléctrica en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El país caribeño atraviesa una grave crisis energética desde mediados de 2024, que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Estas medidas han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.280 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.720 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.750 MW.

Cuba dio por superado este miércoles un nuevo apagón nacional, el sexto en 18 meses, para regresar, luego de dos días, a la rutina de su crisis energética, con prolongados cortes eléctricos diarios por toda la isla.

Los especialistas cubanos no han explicado hasta la fecha cuál fue la causa que desató la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del lunes.

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (cuando esta fuente es responsable del 40 % del mix energético).

Estas afectaciones no están ligadas al bloqueo petrolero de EE.UU. (porque emplean en su mayoría petróleo nacional), sino a las condiciones en que operan estas obsoletas infraestructuras, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones.

Del otro 40 % del mix era responsable la llamada generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que el Gobierno ha indicado que lleva desde enero completamente parada por la falta de combustible.

Los cortes eléctricos lastran la economía, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas sociales.

En las últimas semanas tuvieron lugar varias manifestaciones de este tipo, las más relevantes en La Habana y Morón, la última de las cuales acabó de forma violenta y con cinco detenciones.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de EE.UU. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética».

Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico. EFE

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