El mayor apagón de este lunes en Cuba cubrirá a la vez el 59 % del país, una cifra récord

1 minuto

La Habana, 1 dic (EFE).- Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que en el momento de máxima demanda llegarán a extenderse de forma simultánea por más del 59 % de la isla, la mayor tasa registrada.

La estatal Unión Eléctrica (UNE), perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula en su informe diario para el horario “pico” una generación de 1.325 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW, lo que conllevará un déficit de 1.925 MW y un apagón de 1.995 MW.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética. EFE

