The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El mayor apagón de este lunes en Cuba cubrirá a la vez el 59 % del país, una cifra récord

Este contenido fue publicado en
1 minuto

La Habana, 1 dic (EFE).- Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que en el momento de máxima demanda llegarán a extenderse de forma simultánea por más del 59 % de la isla, la mayor tasa registrada.

La estatal Unión Eléctrica (UNE), perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula en su informe diario para el horario “pico” una generación de 1.325 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW, lo que conllevará un déficit de 1.925 MW y un apagón de 1.995 MW.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética. EFE

jpm/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR