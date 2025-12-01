El mayor apagón de este lunes en Cuba cubrirá a la vez el 59 % del país, una cifra récord

La Habana, 1 dic (EFE).- Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que en el momento de máxima demanda llegarán a extenderse de forma simultánea por más del 59 % de la isla, la mayor tasa registrada.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para alimentar su infraestructura de producción energética.

La estatal Unión Eléctrica (UNE), perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula en su informe diario para el horario “pico” una generación de 1.325 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.250 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.925 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente- alcanzará los 1.995 MW en el denominado “horario pico”, el de mayor demanda en la tarde-noche.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. También una de las dos plantas de gas está desconectada.

Asimismo, 96 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de una decena están paradas por falta de lubricante.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y las acusa de “asfixia energética”.

Los prolongados apagones diarios lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años y este ejercicio cerrará también en negativo, y atizan el descontento social en un país sumido en una grave crisis. EFE

