El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará sin electricidad a la vez al 57 % del país

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La Habana, 29 may (EFE).- Cuba vivirá este viernes otra jornada de prolongados apagones por toda la isla, y la estatal Unión Eléctrica (UNE) estima que el mayor corte del suministro apagará simultáneamente al 57 % del país.

El país caribeño vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que acusa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional de la isla es «crítica», con apagones que superan las 22 horas diarias consecutivas.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.400 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.800 MW, y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.830 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

Producto de esta situación, en la presente jornada, seis de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener, por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE

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