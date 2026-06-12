El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará un 57 % de la isla a la vez sin corriente

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La Habana, 12 jun (EFE).- Cuba vivirá este viernes otra jornada de prolongados apagones y, en el horario de más demanda (tarde-noche), se prevé que el corte afecte simultáneamente a un 57 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que ha sido calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional.

Lo cubanos, especialmente en La Habana, cuentan diariamente con un promedio máximo de cuatro horas de electricidad, mientras que, en el resto de la isla, los cortes de energía alcanzan hasta las dos jornadas consecutivas, por lo que el Gobierno cubano ha reconocido la situación como «crítica”.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé este viernes para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.310 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.000 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.690 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.720 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones necesarias, que ocasionan que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

En esta jornada, nueve de las dieciséis unidades de generación se mantienen sin aportar energía. Esta fuente es responsable de un 40 % del mix energético y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense pues se nutre de crudo nacional.

El otro 40 % del mix energético en Cuba depende de la generación distribuida, la cual se compone de motores que funcionan con diésel y fueloil, y sí está afectada por el bloqueo petrolero de EE.UU. que ha obligado a detener esta fuente de energía, por falta de materia prima.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional. EFE

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