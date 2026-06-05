El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará un 65 % de la isla a la vez sin corriente

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La Habana, 5 jun (EFE).– Cuba suministrará este viernes en promedio apenas un par de horas de electricidad a sus 9,7 millones de habitantes y prevé que el mayor apagón de la jornada deje a la vez sin suministro eléctrico al 65 % del país.

Cuba vive una profunda crisis energética hace dos años, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU.

El Gobierno de la isla ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es «crítica».

La medida de Washington, que ha sido calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional, ha ocasionado una parada casi total de la economía en la isla y azuzado el descontento social, con repetidas protestas pacíficas, quemas de basura en las calles y cacerolazos, especialmente en la capital.

En esta jornada, la UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda (tarde-noche) una capacidad de generación de 1.090 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

La UNE informó que la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor central del país, volvió a desconectarse del SEN por una avería, la quinta en cinco semanas y la undécima en lo que va de año. Con esta infraestructura, son siete las unidades de generación que no estarán operativas este viernes por averías o trabajos de mantenimiento de las 16 con las que cuenta el país caribeño.

La mayor parte de estas unidades sufren averías con frecuencia debido a la obsolescencia y la falta de inversiones. Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado. La presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima desde enero. El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diariamente para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.

En este sentido, y como parte de la búsqueda de alternativas endógenas frente al bloqueo petrolero de EE.UU., las autoridades de la isla anunciaron esta semana que, por primera vez, se logró refinar en el país unas 20.000 toneladas de crudo nacional, especialmente pesado y complejo de operar. EFE

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