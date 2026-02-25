El mayor banco de Europa, HSBC, ganó 21.102 millones de dólares en 2025, un 7,9 % menos

Shanghái (China), 25 feb (EFE).- El banco HSBC, el mayor de Europa, registró en 2025 un beneficio neto de 21.102 millones de dólares (17.897 millones de euros), lo que representa una disminución del 7,92 % con respecto al ejercicio anterior.

En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, el grupo indica, no obstante, que su facturación aumentó un 3,67 % interanual hasta unos 68.274 millones de dólares (57.903 millones de euros).

El consejero delegado de HSBC, Georges Elhedery, aseguró que 2025 fue «un año de acciones decisivas y puesta en práctica ágil» en el que todas sus líneas de negocio «funcionaron bien» a medida que se avanza en los planes para convertirse en un «banco simple, más ágil y centrado». EFE

