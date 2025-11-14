El mayor gremio empresarial de Perú advierte grave retroceso en lucha a la minería ilegal

Lima, 14 nov (EFE).- El mayor gremio empresarial de Perú alertó de un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal por parte de las autoridades, ante un nuevo debate en el Congreso que plantea ampliar otra vez un padrón para formalizar a pequeños mineros, un instrumento que ha sido relacionado con el aumento de la criminalidad en este sector ligada a la minería ilegal.

A través de un comunicado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó este jueves «su profunda preocupación ante el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso sobre el dictamen que propone ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y, sobre todo, reincorporar a miles de mineros informales previamente excluidos».

El gremio, entre cuyos socios están algunas de las mayores empresas mineras del país, sostuvo que las prórrogas sucesivas de este padrón no han contribuido a una verdadera formalización, y, por el contrario, «han sido utilizadas por operadores vinculados a la minería ilegal como un instrumento para continuar actividades que generan graves impactos sociales, ambientales y económicos».

Advirtió que si se aprueba una nueva ampliación del Reinfo se producirían «efectos de alto riesgo para la ciudadanía, la actividad empresarial y la seguridad del país», en forma, principalmente, de un incremento de la violencia asociada a organizaciones criminales involucradas en minería ilegal como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación masiva.

La Confiep añadió que, además, esta situación expone a miles de trabajadores a condiciones laborales precarias, sin acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y protección frente a riesgos laborales y estándares profundizando su vulnerabilidad y limitando sus oportunidades de progreso.

Por otro lado, afirmó que esta iniciativa contraviene los compromisos internacionales asumidos por Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN).

«La Confiep reafirma que la verdadera formalización minera debe basarse en reglas claras, plazos definitivos, trazabilidad, supervisión efectiva y articulación entre el Estado, las comunidades y el sector privado», concluyó el gremio al instar al Congreso «a actuar con responsabilidad».

La minería ilegal está vinculada al aumento del crimen organizado en el país, especialmente en la provincia de Pataz, de la región norteña de La Libertad, donde el enfrentamiento de bandas relacionadas con esta actividad ha dejado decenas de muertos y ataques en los últimos dos años. EFE

