El mayor hallazgo en Tanis (Egipto) en 80 años revela al faraón de un sarcófago anónimo

París, 5 dic (EFE).- El descubrimiento de un conjunto de 225 estatuillas funerarias por parte de una misión arqueológica francesa en la tumba del rey Osorkon II, que es el mayor hallazgo en 80 años en la necrópolis real de Tanis (noreste), ha revelado que un sarcófago hasta ahora sin nombre perteneció a Sheshonq III.

Es un descubrimiento que hace repensar la historia de este yacimiento, según indicaron los responsables de la misión este viernes en una conferencia de prensa en París, ya que Sheshonq III contaba también con otra tumba individual en la misma necrópolis, que se cree que él mismo se hizo construir.

Pero las inscripciones de las estatuillas funerarias halladas por la Misión Francesa de Excavaciones de Tanis -codirigida por el egiptólogo francés Frederic Payraudeau y el doctor egipcio Ahmed Nakshara- demuestran ahora que el sarcófago de este gobernante de la dinastía XXII fue en realidad transportado a una pequeña tumba hasta ahora anónima en el edificio funerario donde fue enterrado su predecesor Osorkon II.

No es algo «frecuente», consideró Payraudeau en la rueda de prensa celebrada en la sede de la Universidad PLS, y las razones de este traslado son desconocidas, aunque este investigador apunta en especial al contexto «complicado» de su reinado (entre el 830 y el 791), marcado por una guerra civil, por encima de otras posibles motivaciones, como proteger la tumba del pillaje.

El descubrimiento de las estatuillas se produjo concretamente el 9 de octubre, tras retirar el barro salino que se acumula en este yacimiento por el tipo de suelo y la proximidad de las napas freáticas.

Las excavaciones en Tanis -encargadas desde 1964 a los equipos de la École pratique des Hautes Études de la PLS, bajo la supervisión del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio- no se hacían realmente con la esperanza de poner nombre al propietario de la tumba, en un yacimiento que ha sido objeto de saqueos tan antiguos que se han podido datar tan atrás como la época romana.

La sorpresa se produjo al hallar estas 225 figuras muy variadas, que representan tanto a hombres como a mujeres, en torno al sarcófago vacío de granito rosa (en Tanis, fundada como una capital entre el 1050 y el 1030 a.C. y abandonada en el siglo IV de nuestra era, los investigadores franceses solo encontraron algunos restos de momias mal preservadas en los años treinta), hasta ahora anónimo.

«Podíamos imaginar que un rey posterior estaba enterrado ahí», contó Payraudeau, y/o que fuera alguien que Sheshonq III hubiera hecho inhumar allí, porque ese soberano tenía en teoría su propia tumba separada. «Pero no, era él el que estuvo enterrado ahí», dijo.

Un hallazgo así no es nada habitual, destacó este egiptólogo, y desde el momento en el que aparecieron -«un súper momento», rememoró a nivel personal- los investigadores supieron que iban «a tener el nombre del propietario del sarcófago», aunque el proceso para sacarlas tomó tres días de intensos trabajos.

Estas piezas aún siguen siendo estudiadas y tratadas para su conservación, pero Payraudeau apuntó que su destino más probable es ir a parar a un museo, según lo que decidan las autoridades egipcias, como el Museo Egipcio de El Cairo, que alberga los denominados «tesoros» del yacimiento de Tanis. EFE

