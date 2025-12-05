El mayor sindicato de Túnez anuncia una huelga general el próximo 21 de enero

2 minutos

Túnez, 5 dic (EFE).- La Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), el mayor sindicato del país, anunció este viernes una huelga general para el 21 de enero de 2026, en «defensa de las libertades», del «derecho» a negociar aumentos salariales y del diálogo social, en un momento de especial desencuentro entre la agrupación sindical y la Presidencia.

La fecha elegida para la huelga fue anunciada en un comunicado publicado en la web de la organización, tras una reunión entre los miembros del órgano administrativo de la UGTT, cuyo subsecretario general, Sami Tahiri, dijo que «este paso refleja la escalada de tensiones entre el sindicato y el Gobierno».

Tahiri explicó que el paro se llevará a cabo con tres demandas principales como telón de fondo: «la imposición de diálogo social, la defensa del derecho sindical y de negociación de aumentos salariales acordes al nivel del país, tanto para el sector público como para el privado».

El sindicalista explicó que la representación de los trabajadores rechaza el aumento «abominable e inaceptable» de salarios y pensiones planteado en el proyecto de Ley Financiera de 2026, que contempla una subida de un 1,5 % para funcionarios y empleados de la empresa privada.

Por otra parte, criticó el «rechazo de las autoridades al diálogo» y la tendencia del Gobierno tunecino a «la abolición de todos los órganos civiles, sociales y sindicales», lo que -dijo- «refleja una profunda crisis en la relación del gobierno con la sociedad civil y la representación de los trabajadores».

«Con esta escalada y la negativa al diálogo, controlada por el régimen de Kais Said, Túnez se sumerge aún más en el ciclo de la crisis política y social, que no está determinado por decisiones individuales o por discurso monótono, sino por el verdadero diálogo que respeta las demandas de las personas y los derechos de los trabajadores, no marginándolos y rechazándolos», agregó.

En las últimas semanas, la UGTT convocó y apoyó varias protestas en diferentes sectores -entre ellos el bancario, con una huelga de dos días consecutivos- contra las políticas del Ejecutivo tunecino. EFE

sb/psh