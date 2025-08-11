El mayor sindicato de Túnez denuncia una campaña de difamación tras ataque contra su sede

2 minutos

Túnez, 11 ago (EFE).- La Unión General del Trabajo de Túnez (UGTT), el mayor sindicato del país, denunció este lunes una «campaña de difamación» contra la organización tras un «intento de ataque» contra su sede el pasado jueves, cuando decenas de personas «pretendieron entrar» en el edificio de la capital.

«Desde 2011, todos los gobiernos han acusado al sindicato de corrupción para incitar a la gente y socavar su credibilidad», declaró a medios locales Sami Tahri, secretario general adjunto de la emblemática organización que recibió en 2015 el Nobel de la Paz junto a la Utica (Patronal), la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH) y la Asociación Nacional de Abogados, por su contribución a la transición democrática.

El pasado jueves, decenas de personas se congregaron ante la sede sindical en el centro de Túnez y pidieron su suspensión, en una manifestación que, según opositores al presidente tunecino, Kais Said, estuvo organizada.

Para el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES), el ataque «no es un simple acto aislado», sino el resultado de una «escalada del discurso de odio y la movilización política en el ciberespacio» contra la UGTT, los sindicalistas y «todas las formas de expresión, organización y protesta social».

Por su parte, el presidente tunecino aseguró el viernes que la intención de los manifestantes «no es agredir ni asaltar la sede del sindicato, como difunden esas malas lenguas, la ley se aplica a todos».

«No podemos permitir que nadie insulte al pueblo», agregó el mandatario.

El secretario general de la UGTT, Noureddine Taboubi, criticó este lunes en rueda de prensa lo que considera una persecución a la organización y alentó a acudir a la Justicia a quienes posean información «sobre presuntos casos de corrupción que impliquen» al sindicato.

El sindicato español UGT mostró su apoyo a la sindical tunecina y señaló que el ataque «se debe poner en el contexto de las continuas incitaciones y movilizaciones por parte de los autodenominados ‘partidarios del presidente de Túnez'».

«Estas se han visto intensificadas tras los recientes movimientos sindicales en varios sectores y el anuncio de nuevas acciones en las próximas semanas ante las medidas regresivas y antidemocráticas del presidente Kais Said», declaró la UGT en un comunicado.

La organización sindical tunecina lideró la convocatoria de una huelga de transportes nacional entre el 30 de julio y el 1 de agosto y tenía previsto un paro en aeropuertos este 12 y 13 de agosto que finalmente ha sido pospuesto. EFE

lfp/sb/psh