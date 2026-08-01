El medallista olímpico Olvera impone su jerarquía y México ya supera las 200 preseas

Compartir

4 minutos

Santo Domingo, 1 ago (EFE).- El medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de París en el trampolín de tres metros, el mexicano Osmar Olvera, cumplió con las expectativas y se colgó la medalla de oro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que siguen dominados por su país de manera incontestable.

México ya ha obtenido más de 200 medallas y en lo que va de este sábado ha ganado 100 de oro, 70 de plata y 55 de bronce para un total de 225.

Aunque Olvera se encontró con la férrea oposición del colombiano Luis Felipe Uribe, tercer lugar en el Mundial de Clavados y diploma olímpico en París, el mexicano sacó a relucir la experiencia de su país en saltos ornamentales y con un último clavado de calidad logró los 335.50 puntos que le dieron el lugar más alto del podio.

Uribe, que pareció no tomar la mejor decisión en el último salto (previo al de Olvera), con menor grado de dificultad que la mayoría de los suyos, aseguró la plata con 503.90 puntos.

El mexicano Juan Celaya sacó lo mejor de sí en el último intento para ganar la medalla de bronce con 458.05, y superar a otro colombiano, Sebastián Morales, que sumó 428.45 puntos.

Celaya, haciendo dupla con Olvera, ganó plata en París 2024 en el trampolín de 3 metros combinados, modalidad en la que ya obtuvieron el oro en el centro acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en estos ‘Juegos del Centenario’.

El medallero sigue siendo mexicano

Con la mitad del camino recorrido, México sumó este sábado más oros a su cuenta y alcanzó las 100 medallas doradas, manteniendo velocidad de crucero para dominar sus terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe de manera consecutiva.

Triunfos en triatlón, ciclismo de montaña o en el torneo femenino de racquetbol, no hacen más que confirmar que los mexicanos no tienen rivales al momento de contar las medallas.

México se muestra inalcanzable para una Colombia, que a lo lejos observa desde una segunda posición con 52 preseas doradas, 60 de plata y 38 de bronce, para sumar 150.

Cuba, que por décadas fue el gigante sin discusión de la región, está relegado a un tercer lugar con 73 medallas, distribuidas en 23 de oro, 20 de plata y 30 de bronce.

El cuarto lugar lo ocupa la delegación de Venezuela con 103 medallas, de las que 17 son de oro, 31 de plata y 55 bronces.

Puerto Rico y República Dominicana, grandes rivales deportivos, mantienen un ‘tira y jala’ en la disputa del quinto lugar.

Los puertorriqueños ocupan esa posición con 13 medallas de oro, 17 de plata y 23 de bronce, mientras los anfitriones alcanzan el sexto lugar con 12 de oro, 14 de plata y 42 bronces.

Guatemala es séptima con 10 metales dorados, 18 platas y 16 preseas de bronce.

Las ‘Reinas del Caribe’ debutan este domingo

El equipo femenino de voleibol de República Dominicana, conocido como las ‘Reinas del Caribe’, debuta este domingo contra Costa Rica.

La selección quisqueyana ganó el título en los Juegos de San Salvador 2002 y jamás perdió una final, por lo que es el sexteto a vencer, sin duda alguna.

Después de ese triunfo, el voleibol femenino dominicano se consagró a nivel continental cuando derrotó hasta las entonces imbatibles ‘Morenas del Caribe’ cubanas, en la disputa del oro de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

Desde entonces, la plantilla ha sido asumida por los dominicanos con un respaldo absoluto y sus pasos en todas los escenarios son seguidos con atención por la población.

A juicio del técnico del equipo, el brasileño Marcos Kwiek, el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en fortalecer el sistema defensivo, la velocidad en la ofensiva y la coordinación colectiva, para que el conjunto se haga con su séptimo título regional consecutivo. EFE

rsl/gf/car

(foto)