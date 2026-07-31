El megaincendio en el suroeste de Francia está «estable» y «contenido»

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El megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia, cerca de la ciudad de Burdeos, permanece «estable» y «contenido dentro de su perímetro» pese a que persisten «sectores activos», informó la prefectura local el viernes por la mañana.

«Las condiciones meteorológicas de la noche fueron favorables», con un descenso de las temperaturas y un alto nivel de humedad, según las autoridades.

Los puntos calientes del incendio siguen afectando a la turística península de Cap-Ferret, al municipio de Lanton en la cuenca de Arcachon y a los de Le Porge y Lacanau, más al norte.

El viernes por la mañana, «los bomberos llevarán a cabo acciones combinadas de tala de árboles y tratamiento de los bordes del bosque en la zona de dunas», según la misma fuente.

La superficie quemada no ha variado desde hace varios días y más de la mitad de las 224.000 personas evacuadas ante la amenaza de las llamas han podido regresar a sus hogares en 12 municipios al noroeste y al sur de Burdeos.

«Es el primer día un poco optimista, ya que tenemos la impresión de que estamos volviendo al camino de una vida normal y de que las cosas empiezan a mejorar claramente», celebró el jueves al final de la tarde la prefecta del departamento de Gironda, Sophie Brocas.

«La movilización sigue siendo total», subrayaron las autoridades el viernes por la mañana, mientras 3.300 bomberos participan en la lucha contra el incendio.

Según el último balance, 267 personas resultaron heridas desde que se desató el fuego la pasada semana y 240 viviendas fueron destruidas.

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