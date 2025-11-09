El mejor bar del mundo, el Bar Leone, abre en Shanghái su segundo establecimiento

2 minutos

Shanghái (China), 9 nov (EFE).- El mejor bar del mundo según la última edición del prestigioso listado The World’s Best 50, el hongkonés Bar Leone, abre hoy en la megalópolis oriental de Shanghái su segundo establecimiento, apenas un mes después de alzarse con ese codiciado galardón.

La coctelería anunció a principios de septiembre esta nueva apertura: «Estamos extremadamente emocionados y honrados de anunciar que abriremos este otoño en la bonita ciudad de Shanghái. (…) Tenemos muchas ganas de unirnos al floreciente panorama de los bares de Shanghái, de encontrarnos con viejos amigos y de hacer otros nuevos».

El nuevo establecimiento abre sus puertas este domingo a partir de las 18.00 hora local (10.00 GMT) en Sinan Mansions, un popular complejo de edificios históricos que fueron reformados para que volvieran a convertirse en el nodo de bares y restaurantes en los años 20 del siglo XX, cuando la Shanghái colonial era conocida como la ‘París de Oriente’.

The World’s Best 50 explica el éxito de Bar Leone con dos factores: «Una excelente carta de cócteles y un sentido del humor todavía mejor».

El ascenso del bar ha sido meteórico: abrió a mediados de 2023 de mano del italiano Lorenzo Antinori, que había trabajado en algunas de las barras más finas de Londres, Seúl y Hong Kong antes de inaugurar un espacio «diseñado como tributo a los ‘cócteles populares’, a la cultura pop italiana y al arte de la hostelería clásica».

El Bar Leone recibe su nombre del emblema más reconocible de su Roma natal, el Trastévere, y busca precisamente rescatar la esencia de los bares de la histórica capital italiana, donde se debate acerca de la vida en torno a una mesa sencilla.

En una reciente entrevista con EFE en Hong Kong tras alzarse con el título de mejor bar del mundo, Antinori explicó: «No recurrimos a máquinas ni a procesos de laboratorio; queremos que los ingredientes hablen con voz propia».

En su carta destacan «el Filthy Martini, un Negroni perfumado con hoja de higuera o un Olive Oil Sour», así como aperitivos como una clásica ‘focaccia’ con mortadela y ricota o uno de sus platos más celebrados, unas aceitunas ahumadas: inicialmente, los clientes asiáticos no gustaban de las olivas, pero todo cambió cuando se añadió el sabor a humo característico de las barbacoas cantonesas.

Antinori aseguró que el reconocimiento no le ha cambiado: «Antes del premio éramos simplemente un bar del vecindario. Nuestros vecinos venían a tomar café, conversar o cerrar el día. Esa relación cercana sigue siendo el alma de todo lo que hacemos». EFE

vec/ah