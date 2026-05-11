El Memorial de Srebrenica denuncia al líder serbobosnio por apología de crímenes de guerra

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Skopie, 11 may (EFE).- El Memorial de Srebrenica, dedicado a preservar el recuerdo del genocidio cometido por los serbobosniso en esa ciudad, ha presentado una denuncia contra el líder de los serbios de Bosnia-Herzegovina, Milorad Dodik, por sus comentarios de alabanza hacia el convicto criminal de guerra Ratko Mladic.

El director del Memorial, Emir Suljagić, presentó esta denuncia en protesta porque la Fiscalía bosnia no haya actuado de oficio contra Mladic, que cumple cadena perpetúa en La Haya por delitos de genocidio y crímenes de guerra durante la guerra de Bosnia (1992-1995), entre ellos la matanza de 8.000 musulmanes en Srebrenica en 1995.

Dodik se refirió la semana pasada a Mladić como un «héroe nacional» de los serbios y como el «comandante supremo del Ejército de la República Srpska, el ente serbio que, junto al de croatas y musulmanes, compone la actual Bosnia-Herzegovina.

Suljagić afirma que esos comentarios suponen un delito de glorificación de crímenes de guerra bajo la ley bosnia.

La glorificación o negación de crímenes de guerra puede supone una pena de hasta cinco años de cárcel, informa Radio Free Europe.

Mladic fue detenido en 2011 en Serbia, tras 16 años fugitivo, y fue extraditado a La Haya, donde el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo condenó a cadena perpetua en 2017, un veredicto que fue confirmado en 2021. EFE

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