El mensaje de los groenlandeses a Donald Trump: Groenlandia no está a la venta

4 minutos

Julio César Rivas

Nuuk (Groenlandia), 15 ene (EFE).- Los habitantes de Groenlandia consideran insultantes las insistentes amenazas de Donald Trump de comprar el territorio y tienen un mensaje directo y sencillo para el presidente estadounidense: el país no está a la venta.

En las calles de Nuuk, la capital de Groenlandia y hogar de unas 20.000 personas, un tercio de la población total del territorio; estos días han empezado a aparecer camisetas con la frase dirigida a Trump: «Groenlandia no está en venta».

Aqqalu Jerimiassen, líder del partido liberal-conservador Attasut y diputado en el Parlamento groenlandés, es uno de los que exhibe la prenda, orgulloso pero a la vez con evidentes muestras de preocupación en su rostro.

«No quiero vivir así. No quiero vivir con este miedo. Quiero poder dormir sin preocupación», explica cuando se le pregunta cómo está llevando el acoso de Trump.

A preguntas de EFE, Jerimiassen, de 39 años, dice que su mensaje para el presidente estadounidense es simple.

«Respeto. Somos sus aliados y lo seguiremos siendo. Cooperación, sí, podemos tener una buena cooperación. Pero ¿invasión?, no gracias. Siempre podemos ser amigos. No tenemos que enemistarnos», señala con gesto cansado.

Otro político, el vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, declaró en una rueda de prensa en la noche del miércoles, que la población debe mostrarse unida para confrontar las crecientes presiones estadounidenses. También invitó a sacar a la calle la Erfalasorput, la bandera groenlandesa.

«Tenemos una población pequeña, y con la presión que hay sobre nosotros, es completamente necesario cuidarnos mutuamente. Tenemos que darnos fuerza para conservar Groenlandia», dijo Egede.

Un danés que vivió más de 20 años en Groenlandia, y que prefiere no ser identificado, explica a EFE que si para cualquiera la idea de ser comprado es ofensivo, para la cultura de los inuit, los indígenas del Ártico que son la inmensa mayoría de la población de la isla, lo es especialmente.

«Ninguna cantidad de dinero sería capaz de comprar Groenlandia a los groenlandeses», afirma convencido.

Y recuerda como hace un año, cuando Trump indicó por primera vez su intención de comprar Groenlandia y mientras trabajaba para una institución financiera en Nuuk, su oficina hizo un rápido cálculo del precio que tendría Groenlandia.

«El resultado fue una cifra astronómica, entre 250 y 300 millones de coronas danesas (entre 40 y 47 millones de dólares o entre 33 y 40 millones de euros) para cada uno de los 57.000 habitantes de Groenlandia. Con esa cifra preguntamos a nuestros colegas groenlandeses si aceptarían una oferta tan astronómica. Todos la rechazaron», comenta.

Por ponerlo en contexto, la cifra total es 3,26 veces más que la cantidad que según los medios estadounidenses, Washington estaría dispuesto a ofrecer por Groenlandia.

El aventurero ártico José Trejo, uno de los principales expertos españoles en Groenlandia y que cada año pasa largas temporadas en la región, coincide en que los groenlandeses están totalmente opuestos a cualquier idea de formar parte de EE.UU.

«Groenlandia no quiere pertenecer a los estadounidenses de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que los estadounidenses van a pasar por encima como una apisonadora. Creo que los groenlandeses no están ni preparados, ni lo estamos los europeos, para la presión que va a generar Estados Unidos. Y tienen muchas fórmulas para presionar», explica.

De vuelta a Jerimiassen, el político reconoce que se siente reconfortado por la respuesta internacional.

«Estoy agradecido, de todo corazón, por la respuesta internacional. Realmente agradezco que los líderes de países extranjeros estén hablando de la gente de Groenlandia y que estén a nuestro lado. Significa mucho para todos nosotros», concluye. EFE

jcr/ygg/rml

(foto) (vídeo)