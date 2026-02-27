El mercado de IAG en Latinoamérica es fuerte pero hay debilidad en África y O.Medio

Londres, 27 feb (EFE).- El grupo aéreo International Airlines Group (IAG) -al que pertenecen British Airways (BA), Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level- mantiene fuerte su presencia en el mercado de Latinoamérica, especialmente con Iberia, si bien se ha observado una cierta debilidad en los mercados de África y Oriente Medio, indicó este viernes el consejero delegado Luis Gallego.

Además de la solidez de Latinoamérica, IAG ha tenido un buen desempeño en el Caribe y Europa, donde las reservas son buenas, mientras que el tráfico doméstico español es «también sólido, en particular en la islas Canarias», señaló Gallego en teleconferencia después de que el grupo anunciase un récord de beneficios en 2025.

Asimismo, IAG ha observado un repunte en el mercado de América del Norte, especialmente para la aerolínea BA, con buenas reservas, en contraste «con lo que vimos en el tercer trimestre de 2025».

Gallego añadió que el grupo sigue centrado en la creación de valor a largo plazo para los accionistas y también en la transformación e innovación de las aerolíneas.

«Nuestras aerolíneas ofrecen una funcionalidad líder en el mercado», que «aumenta la puntualidad en 7,6 puntos porcentuales hasta el 80,3 % en 2025», dijo el directivo, que agradeció a la fuerza laboral de todas las aerolíneas del grupo por su esfuerzo y dedicación.

«Nuestra estrategia y transformación están dando resultados líderes en la industria para nuestros clientes, empleados y accionistas», puntualizó.

IAG ganó 3.342 millones de euros en 2025, un 22,3 % más que el año anterior, y marcó un récord en sus beneficios, como consecuencia de la evolución positiva de la demanda en sus principales mercados.

Ante estos resultados, IAG anunció el jueves un dividendo adicional de cinco céntimos por acción, hasta situar el total en 98 céntimos, lo que supone un crecimiento del 8,9 % sobre el año anterior. EFE

