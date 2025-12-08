El mercado es más consciente de que el riesgo de crédito es elevado, según el BPI

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 8 dic (EFE).- El mercado es más consciente de que el riesgo de crédito es elevado tras las bancarrotas y revelaciones de fraude en dos bancos regionales de EEUU.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) dice en su informe trimestral de diciembre, publicado este lunes, que las bancarrotas del proveedor de componentes automovilísticos First Brands y de TricolorFirst, financiera de vehículos usados, afectaron a los bancos con exposiciones directas a estos negocios pero no desencadenaron un contagio.

La revelación del fraude del prestatario en dos bancos regionales de EEUU desencadenó fuertes ventas pero tampoco un fuerte contagio en el sector.

No obstante, ahora hay consciencia en el mercado de que el riesgo de crédito es elevado.

De hecho, «las emisiones recientes de bonos corporativos por parte de grandes empresas tecnológicas para financiar inversiones en centros de datos no fueron recibidas favorablemente por los mercados» y sus diferenciales respecto a los bonos soberanos subieron, añade el BPI.

Los inversores son más conscientes del riesgo y esto puede tener consecuencias para los mercados de crédito y las condiciones financieras pero el crecimiento del crédito es moderado en comparación con el que se produjo antes de la gran crisis financiera. EFE

aia /lab