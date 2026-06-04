El mercado mundial de crudo experimenta una «crisis sin precedentes», según Rusia

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Moscú, 4 jun (EFE).- La actual crisis del mercado mundial de petróleo, agudizada por la guerra en Irán, no tiene precedentes, declaró hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

«Sin lugar a dudas lo que sucede en los mercados globales es una crisis sin precedentes. Nunca pasó algo semejante, ni siquiera en el siglo XX», declaró a la prensa rusa, citado por la agencia TASS.

Señaló que las producciones han experimentado una merma considerable, «porque cerca de 12 millones de barriles diarios no llegan al mercado».

Indicó que «gracias a las reservas, gracias a que el mercado anteriormente experimentaba un superávit, en estos tres meses no ha experimentado a plenitud las consecuencias» de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

«Si el conflicto continúa alargándose, la extracción de los países del golfo Pérsico no crecerá. Y esto, naturalmente, implicará un déficit dentro de varios meses», aseveró.

A su vez, destacó el papel de la OPEP+, al señalar que el cartel ampliado es responsable del más del 50 % de la extracción y más del 40 % de las exportaciones al mercado internacional.

«Por ello en cualquier caso la OPEP y nuestros acuerdos en el marco de la OPEP+ demuestran su eficacia y permiten reducir las oscilaciones y la volatilidad del mercado», sostuvo.EFE

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