El mercado premia el plan de supresión de empleos de Nestlé, que sube un 8 % en la Bolsa

Ginebra, 16 oct (EFE).- El mercado ha recibido con evidente agrado el plan de ahorro anunciado este miércoles por la multinacional suiza Nestlé, cuyas acciones han llegado a ganar hasta un 8 % durante la primera mitad de la sesión en la Bolsa de Zurich.

Ese plan implicará la supresión de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo durante los próximos dos años, lo que representa entre el 5 % y el 6 % de su personal a nivel global.

Los más afectados serán los puestos de responsabilidad, que se reducirán hasta en 12.000 efectivos del total de 16.000 afectados.

El anuncio fue realizado al mismo tiempo que se divulgaron las cifras de ventas de la compañía, que en los tres primeros trimestres del año observó una reducción de 1.200 millones de francos suizos (1.290 millones de euros) en su facturación, aunque con una aceleración del volumen de ventas en el tercer trimestre.

De enero a septiembre de este año, Nestlé registró una cifra de negocio de 65.900 millones de francos suizos (70.700 millones de euros).

Además de los puestos de responsabilidad que se eliminarán, los 4.000 restantes estarán concentrados en la producción y las cadenas de suministros. EFE

