El Mercosur abre una cumbre decisiva tras el aplazamiento del acuerdo con la UE

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- Los presidentes de los países del Mercosur abrieron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú su cumbre semestral, en la que tendrán que definir una nueva estrategia ante el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Además del presidente anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la Cumbre en Foz de Iguazú acudieron los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.EFE

