El Mercosur creará un observatorio con datos estandarizados sobre criminalidad regional

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Asunción, 29 may (EFE).- El Mercosur y sus Estados asociados crearán un «centro de observación, criminalidad y violencia» que busca «estandarizar las mediciones» sobre delitos, cuyos datos serán validados por universidades y estarán disponibles en internet, anunció este viernes el titular paraguayo del Interior, Enrique Riera, al cierre de un encuentro ministerial en Asunción.

«La idea es que todas las agencias de seguridad de todos los países del Mercosur y países asociados tengamos al interior de nuestros países datos consolidados y fiables», indicó Riera en una conferencia de prensa al concluir la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur, integrado por Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay y al que Bolivia está en proceso de adhesión plena.

Riera explicó que su homólogo de Uruguay, Carlos Negro, se comprometió a «intentar terminar» de armar el proyecto durante los próximos seis meses, periodo en cual el país austral ejercerá la presidencia por tempore del Mercosur, que iniciará el 30 de junio.

La iniciativa busca -detalló el funcionario- que las instituciones de cada país, como la Fiscalía, Policía y el Poder Judicial, hagan que sus datos «coincidan» para después «estandarizar las mediciones», y que en ese proceso se asociarán con «una universidad de gran prestigio» que «valide las cifras oficiales».

De este modo, agregó, se obtendrán «estándares en las mediciones para poder ser comparables» entre los países.

Como ejemplo, mencionó que «el único» dato que está estandarizado en la región es el homicidio doloso por cada 100.000 habitantes.

«Estará todo en la web y será todo verificable. Con eso pretendemos contribuir entre nosotros, ayudarnos», adelantó.

Además de contar con mediciones «propias» sobre la criminalidad, destacó Riera, este proyecto permitirá a los países responder «con criterios técnicos» a publicaciones creadas por «desconocidos» y que difunden en internet cifras sobre crímenes en la región que no precisan sus fuentes de información.

«Es una manera de mejorar nuestro rendimiento y certificar internamente, internacionalmente, académicamente, y de defendernos de posibles amenazas, por llamarlo de una manera clara, de aquellos que nos desprestigian y con quienes no podemos debatir», argumentó.

La LV reunión de ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur se llevó a cabo en simultáneo a la LXIII reunión de ministros de Justicia, y fue organizada por Paraguay, que tiene la presidencia semestral del mecanismo suramericano.

El Mercosur, bloque económico creado en 1991, tiene como Estados asociados a Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.EFE

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