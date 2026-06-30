El Mercosur inicia negociaciones para un acuerdo comercial con Japón

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(Actualiza con comunicado del Mercosur)

Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este martes el inicio de las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), equivalente a un tratado de libre comercio, entre el Mercosur y Japón, que marca un nuevo paso en la expansión del bloque a los mercados asiáticos.

«Hoy también celebro que lanzamos las negociaciones (…) del acuerdo de libre comercio con Japón», señaló en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, el bloque integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, en la fase final de adhesión.

El líder paraguayo calificó el inicio de los diálogos como «un paso histórico» que abre las puertas «de una de las economías más importantes del mundo» y que fortalece, según dijo, la proyección del Mercosur hacia Asia.

«Los japoneses son buenos amigos y son los mejores aliados que podemos tener en nuestro bloque. Les pido que podamos avanzar con ellos», añadió Peña al dirigirse a sus homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Ecuador, Daniel Noboa, y Chile, José Antonio Kast.

El Mercosur indicó en un comunicado que con este acuerdo las partes buscarán «ampliar el acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas, la cooperación y las inversiones recíprocas, e integrar las cadenas de valor entre ambas economías».

Durante los diálogos establecidos desde diciembre pasado, cuando se firmó el acuerdo Asociación Estratégica Mercosur-Japón, ambas partes confirmaron que «frente a un escenario internacional inestable, cooperarán para garantizar la seguridad económica y alimentaria», según la nota.

Esta cooperación incluye la diversificación de las cadenas de suministro en sectores estratégicos como minerales críticos, energía, tecnología y agronegocios.

El AAE, añade la nota, integrará una zona de libre comercio de aproximadamente 400 millones de personas y un producto interior bruto (PIB) combinado de 7 billones de dólares.

Japón es uno de los diez principales socios comerciales del Mercosur, con un intercambio comercial de 13.700 millones de dólares en 2025.

El 20 de diciembre pasado, los presidentes del Mercosur anunciaron, durante una cumbre en Foz de Iguazú (Brasil), el lanzamiento de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de preferencias arancelarias con Vietnam.

Poco después, el 17 de enero, el bloque firmó con la Unión Europea (UE) un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) global.

Además, el Mercosur negocia acuerdos de comercio con Emiratos Árabes Unidos y Canadá, el Reino Unido, Indonesia y Malasia, y negocia una ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias con la India. EFE

nva/psh

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