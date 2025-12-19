El Mercosur se reúne en Brasil mientras UE espera firmar el acuerdo el 12 de enero

afp_tickers

4 minutos

Los países del Mercosur se reunieron el viernes en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu pendientes de las tratativas en el seno de la Unión Europea, que espera firmar el acuerdo comercial entre ambos bloques el 12 de enero.

La Comisión Europea confirmó el jueves que el tratado, negociado durante más de un cuarto de siglo, no sería rubricado el sábado en esta ciudad del sur de Brasil como estaba previsto.

Si bien el bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y la mayoría de países europeos estaban listos para la firma, los reclamos de los agricultores de Francia e Italia impidieron el consenso necesario.

Una fuente de la Comisión y dos diplomáticos señalaron en Bruselas que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró la víspera «confiada» en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.

«La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo», declaró por su parte un portavoz del gobierno alemán.

Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que transmitirá la petición de aplazar la firma en la cumbre del sábado a sus homólogos del Mercosur.

Lula contó que la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le pidió «paciencia de una semana, diez días, un mes» para firmar el pacto.

El acuerdo daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

– «Más allá de lo racional» –

Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Manifestaron su descontento el jueves con protestas multitudinarias en Bruselas, al margen de la cumbre.

El pacto comercial contempla varias cláusulas de salvaguardia para proteger al sector pero «en la opinión pública francesa hay algo más allá de lo racional que impide que se firme», dijo a la AFP una fuente del gobierno brasileño.

«Vemos que el escenario político interno francés es delicado», agregó.

Decenas de agricultores franceses manifestaron este viernes frente a la casa de playa del presidente, Emmanuel Macron, y vertieron estiércol en sus inmediaciones para protestar contra el acuerdo comercial, entre otros reclamos.

La cumbre entre el mandatario brasileño; su homólogo argentino, Javier Milei; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; y el de Paraguay, Santiago Peña, está precedida de un encuentro el viernes de sus ministros de Economía y cancilleres.

Paralelamente, Lula va a inaugurar el viernes el Puente de la Integración Brasil-Paraguay, en la frontera entre ambos países, mientras Peña planea estrenarlo del lado paraguayo.

Las relaciones entre ambos países se vieron afectadas este año por la revelación de una operación de espionaje de la inteligencia brasileña a instituciones de Paraguay.

El gobierno de Lula reconoció el espionaje, pero responsabilizó a su antecesor Jair Bolsonaro (2019-2022).

Presidentes de las dos mayores economías del Mercosur, Lula y Milei, opuestos en el campo ideológico, no han mantenido hasta ahora ninguna reunión bilateral.

El mandatario ultraliberal de Argentina llega a Foz do Iguaçu pocos días después de publicar en su cuenta de Instagram un mapa que representa a Brasil y otros países de izquierda de la región como una enorme barriada pobre.

Argentina en cambio aparece como un país futurista, así como Chile, donde acaba de ganar la extrema derecha.

En el plano económico, Brasil buscará incluir el sector automotor y el azucarero en el mercado común del Mercosur, una demanda histórica que genera resistencia entre los demás socios del grupo.

jss/app/nn