El Mercosur y la India se dan un plazo de un año para negociar la ampliación de su acuerdo

1 minuto

São Paulo, 16 oct (EFE).- El Mercosur y la India decidieron este jueves darse un plazo de un año para negociar la ampliación del acuerdo de preferencias arancelarias que mantienen desde 2003, informó Brasil, país que preside el bloque suramericano.

La ampliación del acuerdo debe ser «sustancial» y beneficiar a «una parcela significativa» del comercio bilateral, según una declaración conjunta suscrita este jueves durante una visita a Nueva Delhi del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

Las negociaciones a nivel técnico comenzarán con una reunión del Comité de Administración Conjunta, todavía sin fecha y en el que se discutirá el alcance de la ampliación del acuerdo, que incluirá tanto cuestiones tarifarias como no arancelarias, según un comunicado de la cancillería brasileña.

El acuerdo comercial suscrito en 2003 contempla reducciones de aranceles de hasta el 20 % sobre cerca de 450 líneas de productos, que suponen cerca del 5 % del flujo comercial, según declaraciones de Alckmin.

El objetivo de Brasil es elevar sus exportaciones a la India de los actuales 15.000 millones de dólares a 20.000 millones, según afirmó el vicepresidente.

Durante su visita a Nueva Delhi, Alckmin anunció además un acuerdo para la venta de 6 millones de barriles de petróleo durante un año, que serán extraídos por la estatal brasileña Petrobras. EFE

