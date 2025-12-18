El Mescyt y la Universidad Cooperativa de Colombia firman un acuerdo de cooperación

Santo Domingo, 18 dic (EFE).- El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y la Universidad Cooperativa de Colombia firmaron un acuerdo de cooperación académica que permitirá fortalecer la formación, capacitación y actualización de docentes dominicanos, con énfasis en el nivel medio del sistema educativo.

El convenio tiene como objetivo ampliar las capacidades profesionales del personal docente mediante programas de formación superior, intercambio académico y cooperación científica, indicó este jueves el Mescyt en un comunicado.

Ambas instituciones se comprometen a reforzar la carrera docente, principalmente, en los procesos de admisión, formación y evaluación, así como en la actualización de instrumentos como la Prueba de Orientación y Medición Académica (POMA).

Asimismo, el acuerdo contempla el intercambio de personal académico, que participará en charlas, conferencias, investigaciones conjuntas y eventos de carácter científico, promoviendo la transferencia de conocimientos y buenas prácticas entre ambos países.

El acuerdo también dispone la promoción de oportunidades para que profesionales y docentes puedan optar por programas de posgrado, incluyendo doctorados, maestrías, especialidades técnicas y formación continua, en diversas áreas del conocimiento impartidas por la Universidad Cooperativa de Colombia.

Igualmente, se facilitará la participación de estudiantes dominicanos en programas de educación continua, lo que permitirá fortalecer su perfil académico y su competitividad en el ámbito regional e internacional.

El convenio tendrá una vigencia de cinco años. EFE

