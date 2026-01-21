El Met de Nueva York se prepara para recibir la mayor retrospectiva de Rafael en EE. UU.

3 minutos

Nueva York, 21 ene (EFE).- El Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York se prepara para recibir ‘Rafael: Poesía Sublime’, la mayor exposición dedicada a la trayectoria completa del genio renacentista italiano jamás organizada en Estados Unidos, que se inaugurará el próximo 29 de marzo y se podrá contemplar hasta el 28 de junio.

«Nunca antes ha habido una gran exposición de Rafael, una retrospectiva a gran escala, en Estados Unidos. La muestra reúne 237 piezas, entre importantes pinturas, dibujos sobresalientes, tapices, grabados y artes decorativas. Todas ellas procedentes de las principales colecciones públicas y privadas para ser compartidas con el público», dijo este miércoles a la prensa el director del Met, Max Hollein.

Hollein dijo que se podrán ver obras maestras procedentes del Vaticano, de la National Gallery de Londres y de la National Gallery of Art de Washington, del Museo del Louvre, del Prado o del British Museum, entre otras famosas pinacotecas, hasta trabajos que raras veces han sido exhibidos en público.

«Es una exposición que revelará mucho sobre Rafael, pero que también será un retrato imponente de su personalidad artística y su mente innovadora», precisó Hollein.

La perseverancia del Met

La encargada de conseguir las más de 200 obras fue la curadora del Met, Carmen Bambach, quien explicó a EFE que lo consiguió gracias a su «perseverancia» y a que se tuvo que reunir con algunos coleccionistas cinco veces para que cedieran sus piezas a esta muestra.

«Rafael ha llegado a ser uno de los mayores ‘influencers’ de todos los tiempos. Fue idolatrado de forma constante y casi continua desde aproximadamente 1510 hasta la década de 1850, como un pintor de perfección suprema y un modelo a seguir para la educación de los artistas», explicó Bambach a la prensa en una conferencia en el Met.

Bambach apunta que ‘Rafael: Poesía Sublime’ «ofrecerá una mirada inmersiva a la meteórica y fenomenalmente productiva carrera del artista».

«Mi objetivo es dar una mirada por encima del hombro del artista para comprender la intimidad de su proceso creativo», explicó.

Reunión del Retablo Colonna

Unas de las joyas de la muestra será reunir todas las pinturas que formaban parte del conjunto original ‘Retablo Colonna’ (1503-1504), cuyo panel principal, ‘La Virgen con el Niño entronizados con santos’, se encuentra en el Met.

«Este retablo estaba compuesto de múltiples partes y fue desensamblado en la década de 1660. Incluía la base o predella compuesta por varios paneles pequeños y, por primera vez, reuniremos todas las partes del retablo», manifestó Bambach, quien explicó que las otras piezas provendrán del Museo Isabella Stewart Gardner, en Boston, así como de la Dulwich Picture Gallery y la National Gallery, ambas en Londres.

La comisaria también destacó tres tapices del Patrimonio Nacional de España por lo bien que están conservados, algo poco habitual, los cuales también formarán parte de la muestra.

No es la primera vez que Bambach trae al Met a grandes maestros del Renacimiento, ya que se encargó de una exposición de Miguel Ángel en 2017, y otra de Leonardo da Vinci en 2003. EFE

syr/jco/fpa

(foto)