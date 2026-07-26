El mexicano Carlos Rivera finaliza su gira por España “con el corazón lleno”

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Esther Gómez

Marbella (Málaga), 26 jul (EFE).- El cantante mexicano Carlos Rivera ha finalizado su gira por España y regresa a México “con el corazón lleno” tras doce conciertos que le han llevado a cantar por algunas de las principales ciudades del país, según ha dicho a EFE.

Rivera, premiado en la gala benéfica de la Fundación Global Gift en Marbella, ha dicho que esta docena de actuaciones han dado vida a una de sus “más grandes giras en España”, país al que espera que “no pase mucho tiempo” para regresar.

El cantante, que en unos meses será padre por segunda vez junto a su actual pareja, la cantante y actriz mexicana Cynthia Rodríguez, mira al futuro con optimismo porque cree que será «muy bendecido».

Será una niña que se llamará María y con su llegada al mundo ampliarán la familia y le darán una hermanita al pequeño León, que en agosto cumplirá tres años.

El cantautor mexicano, que también ha trabajado como actor en la pequeña pantalla, reconoce que en su ruta por España ha podido sentir “el cariño enorme que hay por su música”.

El público español se ha enamorado del ritmo y de la poesía tras los temas de Carlos Rivera y eso, ha comentado, “está comprobado” y es algo que ha podido notar en cada actuación.

Además, es de las cosas que más alegría le producen y su forma de agradecérselo a sus seguidores es “hacer los mejores conciertos y la mejor música”.

Y también, por supuesto, transmitir valores y “los mejores mensajes” que, ha asegurado, no son solo parten de su forma de entender la música, sino que “empatizan con mucha gente que quiere escuchar música de amor”.

Entre quienes acuden a sus conciertos siempre hay “mucho enamorado”, comenta entre risas, pero más allá de la anécdota, se ha mostrado convencido de que, en un mundo convulso, “el amor es lo que va a transformar todo”.

La música le ha permitido conectar con miles de personas y le ha enseñado que “la voz adquiere su verdadero valor cuando se utiliza para ayudar a los demás”, ha dicho sobre el premio que la fundación de las actrices y filántropas Eva Longoria y María Bravo le ha otorgado por su compromiso social.

“Un regalito para el corazón”

Ha recibido este reconocimiento “con mucho agradecimiento” porque “los premios siempre son como un regalito al corazón, especialmente cuando vienen de personas u organizaciones a las que les tienes mucho cariño y mucho respeto”.

Para María y Eva solo tiene elogios y palabras de agradecimiento y ha puesto en valor el trabajo que realizan en Global Gift porque “la solidaridad puede cambiar el rumbo de muchas vidas”.

A la norteamericana, que alcanzó el estrellato interpretando a Gabrielle Solis en la popular serie de televisión ‘Mujeres desesperadas’, se ha referido como “una mujer imparable”.

“Eva es tremenda y hace cosas maravillosas”, algo que ha podido comprobar en las muchas ocasiones que ha tenido oportunidad de coincidir y trabajar con ella, ha señalado.

Es una persona que no duda en abrir las puertas de su casa a sus amigos y que se muestra siempre “supercálida”.

Además, ha luchado por muchas causas para los latinos y los hispanos en los Estados Unidos y colaborar con ella en temas solidarios “es muy bonito”. EFE

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