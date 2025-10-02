El mexicano Hernández deja al Comunicaciones y llega el argentino Iván Franco Sopegno

The Swiss voice in the world since 1935
Ciudad de Guatemala, 1 oct (EFE).- El mexicano Roberto Hernández dejó de ser el entrenador del Comunicaciones, informó este miércoles el club guatemalteco y en su lugar llegará al banquillo el argentino Iván Franco Sopegno con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo.

Hernández se había incorporado en julio pasado al Comunicaciones para dirigir el torneo Apertura 2025.

«A partir de hoy, el profesor Roberto Hernández Ayala deja de formar parte de la institución como director técnico del primer equipo. Agradecemos su compromiso y entrega en estos meses, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos», informó el club en un comunicado.

El Comunicaciones, uno de los dos equipos más ganadores en la historia del fútbol local, marcha en la décima posición con 11 puntos, tras sumar tres victorias, dos empates y siete derrotas, en uno de sus peores torneos de las últimas décadas.

El club guatemalteco añadió que la vacante en el banquillo del plantel será cubierta por una figura histórica dentro de su institución, el argentino Iván Franco Sopegno, que los ha llevado a cinco títulos de la Liga Mayor.

«El profesor Iván Franco Sopegno asumirá la dirección técnica del plantel mayor en esta etapa. Es ampliamente reconocido en el ámbito del fútbol nacional, siendo uno de los entrenadores más ganadores en la historia de Comunicaciones», señaló el comunicado.

«Respaldado por su experiencia, trayectoria y conocimiento en Comunicaciones, confiamos en que su liderazgo será determinante para encaminar al equipo en la dirección que esta institución requiere», agregó la directiva.

El primer reto de Sopegno al frente del equipo será este sábado, cuando reciba al Deportivo Mixco en el estadio Cementos Progreso.

Hernández fue contratado en julio pasado en reemplazo del costarricense Rónald González, con un palmarés que incluía un título de la Liga Mayor en Guatemala al frente del Malacateco en 2021. EFE

