El miércoles se cerrará la llegada a Perú de los votos emitidos en el extranjero

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Lima, 8 jun (EFE).- El próximo miércoles concluirá la llegada a Perú de las actas de votación de los peruanos en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países para sufragar en la segunda vuelta, con lo que se cerrará el cómputo de papeletas que definirá al ganador entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, según informó la Cancillería este lunes.

El traslado del material electoral utilizado en las mesas del extranjero empezó este lunes, continuará llegando desde diferentes partes del mundo hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y concluirá el miércoles 10 de junio, indicó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Hasta el momento, la ONPE ha contabilizado el 93,9 % de las actas totales de votación, pero resta la totalidad de las 2.506 actas de igual número de mesas de sufragio instaladas en el exterior.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la segunda elección presidencial en el extranjero concluyó con total normalidad y fluidez gracias al trabajo coordinado de las 119 oficinas consulares en los 219 locales de votación.

La jornada de este domingo incluyó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos, lo que se ejecutó conforme a la normativa vigente, y el proceso electoral culminó tras el término del conteo de actas en las sedes consulares.

Asimismo, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Elecciones, una copia del acta electoral se expuso en las sedes de las oficinas consulares quedando de manera visible para la comunidad peruana interesada, agregó la Cancillería.

Con el cómputo del 93,9 % de actas totales de sufragio, Sánchez ha tomado la delantera con el 50,01 % de votos, mientras que Fujimori bajó al 49,9 % de votos, y quedan pendientes 4.123 actas por contabilizar, entre las que se encuentran las del extranjero y de regiones más remotas del país como la amazónica Loreto. EFE

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