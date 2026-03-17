El militar Luis Arroyo asume como nuevo primer ministro de Perú

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Lima, 17 mar (EFE).- El militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa de Perú, fue nombrado este martes como nuevo primer ministro por el presidente interino, José María Balcázar, tras el cese de Denisse Miralles en el cargo, a solo un día de acudir al Congreso a pedir el voto de confianza.

Arroyo se desempañaba desde el pasado 24 de febrero como ministro de Defensa, dentro del gabinete encabezado por Miralles, tras la elección por parte del Parlamento del congresista izquierdista Balcázar como nuevo presidente interino de Perú, en reemplazo del destituido José Jerí.

A menos de un mes de las elecciones generales, Balcázar se vio obligado a cambiar a su mano derecha en el Ejecutivo al ver que Miralles no iba a lograr el voto de confianza por parte del Legislativo, donde varios partidos, que buscan ser parte del Gobierno o tener influencia en él, habían anticipado que votarían en contra. EFE

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