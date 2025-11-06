El Ministerio de Defensa taiwanés crea una «oficina especial» de inteligencia artificial

Taipéi, 6 nov (EFE).- El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán estableció el pasado 1 de octubre una «oficina especial» de inteligencia artificial (IA), como parte de los esfuerzos de la isla por aprovechar los avances tecnológicos para contrarrestar la creciente presión militar de China, informaron este jueves fuentes castrenses.

Así lo confirmó en sede parlamentaria el teniente general Huang Wen-chi, director del Departamento de Planificación Estratégica del MDN, quien explicó que la citada oficina está en proceso de coordinar las distintas unidades internas que promueven el uso de la IA dentro del ministerio, indicó la agencia CNA.

La ampliación de este nuevo organismo «dependerá de los componentes relacionados con inteligencia artificial en los proyectos de inversión militar», aseguró el oficial, sin brindar más detalles al respecto.

Por su parte, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, señaló que la oficina «sigue en fase de prueba» y reconoció que «aún se están coordinando las necesidades de las diferentes dependencias, por lo que no existe un cronograma concreto para su expansión».

La creación de esta entidad se enmarca en los intentos de Taipéi por mejorar sus capacidades defensivas ante el creciente hostigamiento militar de Pekín, que considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como «parte inalienable» del territorio chino.

De hecho, la conformación de una amplia flota de drones se ha convertido en una de las prioridades defensivas de Taiwán, que ve en la experiencia ucraniana un ejemplo claro de cómo emplear la tecnología para hacer frente a una eventual agresión por parte de China.

En este contexto, el Ejecutivo de Taipéi, liderado actualmente por el soberanista Partido Democrático Progresista (PDP), ha propuesto elevar el gasto militar hasta representar el 3,32 % del PIB isleño en 2026 y el 5 % en 2030. EFE

