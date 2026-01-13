El Ministerio de Economía asume presidencia de Consejo de Centroamérica y Panamá (Cosefin)

2 minutos

Santo Domingo, 13 ene (EFE).- El Ministerio de Hacienda y Economía asumió este martes la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (Cosefin), informó la institución en el día de hoy.

El cargo fue traspasado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, que ocupó dicha presidencia durante el último semestre del pasado año.

Entre los principales trabajos a los que deberá hacer frente el ministerio dominicano está la implementación de la Estrategia Regional para la gestión financiera del riesgo de desastres en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.

Además de la implementación del Comité Centroamericano de Tributos Internos (Ccti) y su lanzamiento durante la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como la puesta en marcha de la Comunidad de Práctica de Hacienda Inteligente con el Banco Mundial.

De acuerdo con la viceministra de Política Fiscal de la República Dominicana, Camila Hernández, este foro constituye el «espacio idóneo» para debatir y promover acciones que permitan mejorar la gestión financiera pública, la priorización del gasto público, la movilización de recursos tributarios y la mitigación de riesgos fiscales comunes a la región, tales como los producidos por desastres naturales.

Actualmente los miembros del Cosefin son los titulares del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, el Ministerio de Hacienda de El Salvador, la Secretaría de Finanzas de Honduras, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua y del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. EFE

pma