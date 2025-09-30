The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Ministerio de Sanidad gazatí denuncia al menos 42 muertes el lunes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 30 sep (EFE).- Al menos 42 personas murieron a lo largo del lunes en la Franja de Gaza, donde continúa avanzando la ofensiva terrestre del Ejército israelí, según un recuento de fallecidos recopilado por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, según datos disponibles ete martes.

Con ellos ya son 66.097 los fallecidos a causa de la ofensiva desde el 7 de octubre de 2023, día en que Israel lanzó su operación en Gaza como represalia por el ataque de los milicianos liderados por el grupo islamista Hamás, que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí ese mismo día.

Se registró la llegada de 190 heridos a lo largo del lunes a los hospitales gazatíes, que hacen un total de 168.536 heridos desde esa fecha, según la fuente.

Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza registró también este martes que cinco de los fallecidos perdieron la vida el día anterior al acudir en busca de comida en puntos de reparto de ayuda humanitaria.

Los centros de reparto están gestionados por la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), cuya seguridad está al cargo de mercenarios, y se encuentran situados en zonas rodeadas por tropas israelíes, que habitualmente abren fuego contra la población que acude allí en masa.

También son comunes los tiroteos de las tropas hacia los gazatíes que se reúnen en las carreteras por las que pasan los camiones con ayuda humanitaria con la intención de asaltarlos para hacerse con su contenido.

La ciudad de Gaza (norte) se mantiene como el núcleo de la ofensiva de Israel contra la Franja, y en ella se contabilizan la mayor cantidad de víctimas mortales y heridos ante la combinación de fuego de artillería y aéreo a la que la ciudad está sometida desde mediados de agosto, así como la operación terrestre en expansión desde el pasado 16 de septiembre.

Por su parte, el Ejército israelí afirmó este martes en un comunicado haber bombardeado más de 160 objetivos ayer lunes, entre ellos arsenal de armas, viviendas y puestos de observación.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, que ha causado la muerte de más de 66.000 personas desde octubre de 2023. EFE

ybp/pbj/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR