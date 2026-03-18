El ministro Óscar Puente trata con su homólogo francés «asuntos de interés común» en París

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París, 18 mar (EFE).- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, trató «asuntos de interés común» en un encuentro mantenido con su homólogo francés, Philippe Tabarot, durante una visita con agenda oficial de dos días, informó su gabinete.

En un escueto comunicado de tres párrafos, el departamento español de Transportes explicó que los dos ministros abordaron «cuestiones bilaterales relativas al sector», sin más detalles sobre su contenido.

También recordó que durante el viaje a la capital francesa, Óscar Puente se había reunido con el embajador español ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ximo Puig, y con el secretario general del Foro Internacional del Transporte (ITF), Young Tae Kim.

Ante este último, el ministro español subrayó el «compromiso» de su país con este «organismo clave para el multilateralismo en el sector», vinculado a la OCDE, con la que comparte su sede.

En los dos últimos años, Puente ha criticado repetidamente a Francia por considerar que ha puesto trabas a los planes de Renfe para explotar trenes de alta velocidad hasta París, mientras que en España la compañía ferroviaria estatal SNCF ha podido operar desde 2021 (con su marca Ouigo) en diferentes líneas. EFE

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