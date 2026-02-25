El ministro alemán de Finanzas insta a tener capacidad de actuar ante productos chinos

Berlín, 25 feb (EFE).- El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, instó este miércoles a que los países europeos desarrollen la capacidad de actuar para afrontar la presión comercial de China, país que en algunos sectores ofrece productos a precios que complican la actividad de las compañías europeas.

«Si el acero verde de China viene y pone aquí nuestro acero verde bajo presión y sabemos que ese acero no está producido según reglas justas y cuesta aquí puestos de trabajo, entonces creo que necesitamos opciones para lidiar con ello», dijo Klingbeil en una charla sobre la soberanía europea en Berlín.

Klingbeil aludía a los productos de la industria del metal que se producen con bajas emisiones de carbono, apuesta de futuro del sector siderúrgico.

«No tengo ganas como político alemán y como político europeo de ver cómo nuestra industria se destruye, sabiendo que los otros no están jugando con reglas justas», agregó Klingbeil antes de señalar que «en algún momento hay que despertar y decir: ‘vamos a actuar'».

Acompañado por el economista Jeromin Zettelmeyer, director del laboratorio europeo de ideas Bruegel, Klingbeil explicó que como ministro ya ha debido enfrentar quejas de sectores industriales alemanes sometidos a presión por los bajos precios de los productos chinos.

«Cuando en grandes empresas industriales en Alemania me dicen que la competencia china ofrece productos por debajo del precio del material, creo no podemos quedarnos al margen y limitarnos a mirar», afirmó el titular de Finanzas.

Klingbeil también destacó, para poder fortalecer a Europa, la importancia de tejer alianzas con otras regiones del mundo, sin olvidar «hacer los deberes» en las economías europeas.

«Tenemos que hacer nuestros deberes para fortalecernos», algo que «es independiente de la cuestión de China», según Klingbeil, quien en todo momento rechazó toda «política de aislamiento» en materia comercial.

Además, el titular de Finanzas y vicecanciller subrayó los planes de inversiones del Gobierno alemán. «Movilizar las inversiones nunca fue tan urgente como ahora», subrayó.

El Ejecutivo alemán ha creado un fondo especial a doce años dotado de 500.000 millones de euros para inversiones y protección climática, una medida sólo posible gracias a una reforma constitucional aprobada en marzo del año pasado. EFE

