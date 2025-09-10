The Swiss voice in the world since 1935

El ministro británico de Defensa califica de «imprudentes» y «peligrosas» acciones rusas

Londres, 10 sep (EFE).- El ministro británico de Defensa, John Healey, calificó este miércoles de «imprudentes, sin precedentes y peligrosas» las acciones de Rusia contra el espacio aéreo de Polonia, antes de presidir una reunión en Londres del E5, el grupo de países europeos que coordinan el apoyo militar a Ucrania.

«Las acciones de Rusia son imprudentes, sin precedentes y peligrosas. Condenamos rotundamente estos ataques y le decimos al presidente (ruso, Vladímir) Putin: Su agresión solo fortalece la unidad entre los países de la OTAN», declaró Healey a los medios antes de comenzar la reunión del E5 -formado por el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia- en un cuartel militar.

Agregó que Putin ha llevado su agresión «a un nuevo nivel de hostilidad» y que la violación del espacio aéreo polaco fue lo suficientemente profunda como para que el aeropuerto de Varsovia fuera cerrado y los aviones de la OTAN se vieran obligados a derribar directamente los drones rusos.

«La acción militar defensiva directa de Polonia de anoche es la primera de este tipo desde que Putin lanzó su invasión ilegal en 2022», añadió,

Subrayó que en la reunión del E5, que tiene lugar en el cuartel militar de Woolwich, en el sur de la capital británica, se debatirá qué apoyo adicional se puede brindar a Polonia.

«Le decimos al presidente Putin que su agresión no hace más que reforzar nuestra solidaridad con Ucrania. Nos recuerda que una Europa segura necesita una Ucrania fuerte y soberana», subrayó.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo hoy en el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. EFE

vg/jgb

