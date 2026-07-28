El ministro británico de Exteriores visitará este miércoles a Francia y a España

Compartir

1 minuto

Londres, 28 jul (EFE).- El nuevo ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, visitará este miércoles a Francia y a España, donde abordará las oportunidades existentes para acercar la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea y se solidarizará con las víctimas de los incendios forestales ocurridos en los dos países.

Miliband, quien asumió el cargo el pasado 20 de julio, se desplazará primero a París, donde se reunirá con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, para hablar también sobre la defensa de la seguridad europea y el apoyo continuado a Ucrania, según indicó la agencia británica PA.

Se prevé que en el encuentro, los dos ministros aborden también el conflicto en Oriente Medio y la cooperación en materia migratoria.

Posteriormente, Miliband viajará a Madrid para entrevistarse con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quien tratará, entre otros temas, el acuerdo recién firmado por el Reino Unido y la UE sobre el estatus de Gibraltar, tras el Brexit, de acuerdo con la PA.

Durante su estancia en la capital española, el ministro laborista ofrecerá la solidaridad del Reino Unido tras la destrucción causada por los incendios, al tiempo que argumentará que «son un poderoso recordatorio de la crisis climática, que exige una respuesta colectiva», según adelanta la agencia británica. EFE

jm/jrg