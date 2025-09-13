El ministro Cabello llama a la «defensa implacable» de Venezuela ante «amenazas» de EE.UU.

2 minutos

Caracas, 13 sep (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó este sábado a la «defensa implacable» de Venezuela, durante un ejercicio de adiestramiento militar ante las «amenazas» que denuncia Caracas por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Que se preparen a una guerra de cien años si llegan a poner un pie en Venezuela. Saben ellos que, luego de cien años, los vencedores seremos los bolivarianos. Deben tenerlo muy claro: el que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de cien años y debemos ser implacables en la defensa de la patria», manifestó Cabello desde el estado Aragua (norte), donde encabezó un ejercicio de disparos.

En un transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), llamó a los venezolanos a la «resistencia activa prolongada» y a la «ofensiva permanente», dentro de lo que ha denominado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como «la transición de la lucha no armada a la lucha armada» ante lo que denuncia como el intento de Estados Unidos de propiciar un «cambio de régimen».

«Que ellos sientan que por donde se metan nos van a encontrar. Les va a caer del cielo la sorpresa, una sorpresa que ellos no esperan ni estarán preparados nunca», advirtió Cabello, sin abundar en detalles.

Asimismo, instó a los venezolanos a «estar preparados» para «quien sea, como se llame» y «vengan de donde venga» para «cumplir con la tarea fundamental» de cuidar al país.

«El que se meta con Venezuela sepa que la va a pagar muy caro», advirtió el ministro.

Los ejercicios de este sábado están enmarcados en el «Plan Independencia 200», anunciado por Maduro esta semana y en el que aseguró participarán las Fuerzas Armadas, Cuerpos Combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en «284 frentes de batalla» para garantizar «la independencia y la paz» del país.

Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista. EFE

rbc/psh

(vídeo)