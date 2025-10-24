El ministro de Agricultura alemán califica de «seria» la situación por la gripe aviar

Berlín, 24 oct (EFE).- El ministro de Agricultura de Alemania, Alois Rainer, calificó este viernes de «seria» la situación de la gripe aviar en el país, mientras que el Instituto Friedrich Loeffler (FLI), encargado de monitorear la sanidad animal, elevó el nivel de riesgo a «alto».

«Actualmente hay numerosos brotes entre las aves salvajes y las de corral. Para esta época del año eso no está fuera de lo común. Pero en los últimos 14 días ha habido un aumento muy rápido de las infecciones. Esto muestra lo seria que es la situación», dijo el ministro en una comparecencia en Berlín.

Rainer instó a los estados federados, que cuentan con las competencias en esta materia, a tomar medidas de cara a la «máxima prioridad» de detener la difusión del virus, proteger a los animales y evitar los daños económicos al sector avícola.

También urgió a las empresas a salvaguardar sus propios intereses garantizando el cumplimiento de «medidas de bioseguridad estrictas» y explicó que ha pedido a la UE incrementar la compensación para los animales sacrificados.

Por su parte, la presidenta del FLI, Christa Kühn, explicó en la televisión pública ARD que las cifras absolutas de esta temporada no han superado todavía las de años anteriores, pero que causa preocupación el hecho de que en esta ocasión haya una «dinámica muy elevada».

La cifra de casos nuevos registrados cada día es muy alta, agregó Kühn, y además, en comparación con otros años, hay muchas más grullas afectadas, un fenómeno que antes no se conocía.

Precisamente este viernes, en la reserva natural de Linum en Brandeburgo (este), uno de los mayores puntos de encuentro de grullas en migración de toda Europa, fueron recogidas más de 1.200 cadáveres de estas aves, mientras que las autoridades temen que la mortandad persista en los próximos días o incluso semanas

También en Brandeburgo, una granja de patos sacrificará 35.000 animales, según trascendió este viernes, un día después de que en Mecklemburgo-Antepomerania dos explotaciones sacrificasen 148.000 aves.

Varios distritos han decretado la obligación de mantener a las aves de corral dentro de los establos para tratar de evitar la propagación del virus, que hasta ahora las especies migratorias han difundido principalmente por las regiones por las que transcurren sus rutas, como Mecklemburgo-Antepomerania, Brandeburgo, Sajonia-Anhalt, Turingia o Baja Sajonia, entre otras. EFE

