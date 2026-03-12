El ministro de Agricultura de España busca ampliar mercados en su visita a México

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inició este jueves con una visita al Ateneo Español su visita a México, que culminará el viernes con una reunión con el secretario mexicano de Agricultura, Julio Berdegué.

El Ateneo Español, emblema del exilio español en la capital mexicana, fue la primera parada de una agenda que proseguirá con un encuentro con chefs españoles con estrella Michelin en el país norteamericano.

A continuación, se encontrará con Rodrigo Fernández, consejero delegado de Sigma Foods, uno de los grupos mexicanos más grandes en el ámbito alimentario.

Por último, Planas cerrará la jornada del jueves con un encuentro con importadores de alimentos y bebidas españoles en México.

Entre los temas a tratar por el ministro en México, además de la apertura del mercado mexicano a los productos españoles, figura la búsqueda del levantamiento de la suspensión del Gobierno mexicano de las importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana (PPA) detectado a finales de 2025.

Para el viernes, tiene previsto verse con su contraparte mexicana, Berdegué, en la sede de la Secretaría de Agricultura y ofrecer una rueda de prensa en la residencia del embajador español en México, Juan Duarte.

