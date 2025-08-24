El ministro de Comercio de Canadá discutirá en Brasil un posible acuerdo con el Mercosur

Brasilia, 24 ago (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, recibirá este lunes al ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, con quien analizará las negociaciones en curso para un acuerdo comercial entre ese país norteamericano y el Mercosur, cuya presidencia semestral es ejercida por Brasil.

La Cancillería brasileña informó en una nota oficial divulgada este domingo que también serán discutidas alternativas para aumentar el intercambio bilateral, así como para fomentar la inversión mutua y fortalecer la cooperación en las áreas de energía y minerales.

La visita de Sidhu se dará en momentos en que tanto Canadá como Brasil buscan salidas a la guerra arancelaria que ha desatado el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En el caso de Brasil, cuyos productos han sido gravados con una tasa del 50 % en represalia por el juicio penal por golpismo que cursa contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el Gobierno trabaja para abrir nuevos mercados a fin de sustituir las exportaciones hacia Estados Unidos.

Canadá es un importante socio comercial de Brasil y, en 2024, el intercambio bilateral llegó a los 9.100 millones de dólares, con la balanza claramente inclinada en favor del país sudamericano, que exportó productos por valor de 6.300 millones de dólares.

Más allá de lo bilateral, Canadá ha manifestado en los últimos meses su intención de retomar las negociaciones para un acuerdo comercial con el Mercosur, bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

Las discusiones para ese posible acuerdo comenzaron en 2018, pero se estancaron durante la pandemia de covid y ahora podrían llegar a ser retomadas, sobre todo en el marco del conflicto comercial global que han generado las políticas arancelarias de Estados Unidos. EFE

